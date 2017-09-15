Владимир Федосов: "Если Мальцев будет так прогрессировать — то почему бы не взять его в сборную?"

Тренер СКА Владимир Федосов в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского "Металлурга" оценил шансы форварда Михаила Мальцева закрепиться в основном составе петербургской команды.

– Мальцев был 13-м нападающим, в следующей игре в центре четвертого звена, сейчас в центре второго. Скоро в сборную попадет?

– Если будет так прогрессировать – то почему бы и нет? У нас молодым всегда дорога в сборную открыта. Тут каких-то подводных течений нет. Хорошо играет – и слава богу.

– Коскиранта уже тренируется, но не сыграет с "Магниткой", а сколько еще Карпов пропустит?

– Врачи сказали – 3-4 дня. И он уже будет в общей группе тренироваться.

– Вы говорили, что Белов будет играть с "Магниткой".

– Мы решили его поберечь. У него повреждение нижней части тела было. Пусть еще день-два потратит на восстановление. Это для него лучше будет – окрепнет, потренируется.

– Вы всегда говорите, что будете отталкиваться от себя.

– Я всегда так буду говорить. Потому что у нас есть свои схемы налаженные. Что-то менять смысла нет.

– Особенное внимание Мозякину будете уделять?

– Конечно, он же прирожденный бомбардир. К нему всегда повышенное внимание. Поближе надо играть с ним. Всегда даю игрокам один совет по игре против Мозякина: всегда играть ближе – на вытянутой клюшке – и не давать бросать. (Игорь ЕРОНКО)

Сегодня СКА и "Магнитка" встретятся в Санкт-Петербурге. Начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи