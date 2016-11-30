"Витязь" дома обыграл "Автомобилист"

"Витязь" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ нанес поражение "Автомобилисту" - 3:2. В составе победителей 3 (0+3) очка набрал защитник Якуб Ержабек.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Витязь" (Подольск) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
Голы: Горак - 5 (бол., Ержабек, Копейкин), 11:01 - 1:0. Тимашов - 5, 12:25 - 1:1. Кемпе - 8 (бол., Аалтонен, Ержабек), 14:11 - 2:1. Аалтонен - 14 (бол., Ержабек), 22:46 - 3:1. Мегалинский - 3 (бол., Торченюк, Михнов), 27:17 - 3:2.
Вратари: Сятери - Сохатский (59:41).
Штраф: 10 - 12.
Броски: 42 (17+17+8) - 26 (7+11+8).
Судьи: Гебеи, Сидоренко.
30 ноября. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".