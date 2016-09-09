Виктор Тихонов: "Матчи с ЦСКА всегда упорные, можно сказать, дерби"

Нападающий СКА Виктор Тихонов незадолго до матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА отметил, что команда хорошо наладила взаимопонимание в звеньях. По словам форварда, все готовы, а зрителей ждет упорная игра.

– На игру мы настроены. Тренировки идут те же – в быстром темпе. Все уже хорошо друг друга понимают в звеньях. Так что теперь только вперед, – цитирует Тихонова официальный сайт СКА.

– Петр Ильич о чем-то с вами и Сергеем Плотниковым беседовал на льду. Давал указания?

– Да, подсказал один момент в большинстве, чтобы можно было выиграть немного времени и "вылезти" под бросок. Думаю, будем это использовать в игре.

– Матчи с ЦСКА в этом дворце для вас, наверное, особенные?

– Да, мне всегда здесь нравится играть, много выступал тут на юниорском уровне. Дворец хорошо знакомый, болельщики тоже. Так что играть приятно. И также приятно видеть, каким уважением пользуется дед, конечно.

– ЦСКА по-прежнему один из главных соперников для СКА?

– Да, матчи с ЦСКА всегда упорные, можно сказать, дерби. Команда в этом году очень быстрая, агрессивная, вязкая. С ними всегда тяжело играть.