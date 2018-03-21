Виктор Козлов: "Сейчас нам отступать некуда – следующий матч для нас самый важный"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Виктор Козлов прокомментировал итоги четвертого матча четвертьфинала Кубка Гагарина против "Ак Барса" (2:3, 1-3). Наставник также заявил, что команда находится в оптимальном составе и ему важно оценить самоотдачу игроков.

– Хорошая боевая игра была. Снова допустили пару ошибок и в конце немножечко не хватило. Готовимся дальше. Сейчас нам, в принципе, отступать некуда – следующий матч для нас самый важный, - сказал Козлов.

– Опять ваша команда пропустила первой...

– Мы пропустили, а потом сравняли! Видимо, нам нужно завестись. Работаем, работаем над этим!

– Вы решили оставить тех же полевых игроков, что и в прошлом матче. Полностью доверяете тем, кто играл вчера?

– Да, полностью доверяю. Для меня было сегодня показательно кто на что способен, кто боец, кто не боец, кто отдается на сто процентов, кто не совсем отдается. Ну и, в принципе, мне и заменить особо не кем – у меня сейчас самый лучший состав.

– В концовке первого периода после удаления Маркова вы что-то долго обсуждали с арбитрами. Пытались повлиять, чтобы назначили буллит? Какое мнение по этому эпизоду было у вас?

– Нет. Арбитр всегда прав и тем более судейство я не обсуждаю. Какое принял решение – такое и принял!

– В конце матча вы не решились взять тайм-аут. С чем это связано?

– Вбрасывание было назначено в зоне соперника. (Юрий ШИРИНКИН)