Как стало известно "СЭ", нападающий Михаил Варнаков продолжит карьеру в московском "Динамо". 32-летний форвард на протяжении четырех сезонов (2013 – 2017) выступал за "Ак Барс". Ранее казанский клуб и форвард расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

На счету Варнакова в "Ак Барсе" 264 матча и 121 (64+57) набранное очко. В нынешнем сезоне хоккеист провел в составе казанской команды 58 матчей в регулярке с 22 (10+12) баллами за результативность, а также 14 встреч в плей-офф, в которых записал на свой счет две передачи.