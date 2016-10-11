Валерий Ничушкин: "ЦСКА немного недооценивает соперников"

Нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин после поражения от "Йокерита" (3:6) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда показывает сумбурный хоккей. По мнению Ничушкина, армейцы пропускают необязательные голы, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.
– Мы хорошо начали сезон – первые десять-двенадцать матчей выиграли. Сейчас все команды нашли свой хоккей, а мы стали чуть-чуть недооценивать соперников. Где-то недорабатываем, в итоге нам немного не хватает. Моменты есть, но из-за расслабленности не можем забить. Пропускаем ненужные голы. Сегодня в конце игры пару шайб пропустили на ровном месте. Потом забили вшестером, но игру уже не вытащили, – рассказал Ничушкин.
– "Даллас" сильнее "Йокерита"?
– Не знаю, надо провести матч. Все команды сильные.
– Вы два года не были в КХЛ. Каков уровень лиги?
– Трудный вопрос, потому что хоккей вообще разный.
– Насколько вы уже вкатились в наш хоккей?
– Здесь надо много кататься. Но я где-то потерял свою ниточку. Мне кажется, нам надо по-другому выглядеть, чтобы хорошо играть и побеждать. А у нас идет какой-то сумбурный хоккей.
– Полупустые трибуны не давят?
– Может, на ЦСКА и приходит половина стадиона, но они поддерживают команду хорошо, поэтому не могу сказать, что по-другому все ощущается.
– С Да Костой вы впервые выходили сегодня?
– Нет, когда только пришел в команду, мы уже играли вместе. Были хорошие моменты, но надо еще добавлять и побольше забивать.
spetrov
...И оттуда же: В наше время нападающие шли на них целенаправленно. Сейчас же форварды только убегают от защитников. За ворота, по борту. Это игроку обороны и надо, чтобы отогнать соперника подальше.
23:40
spetrov
К слову, тут напомнили слова из одного интервью В.Шувалова: Современный хоккей мне не нравится. Одна беготня. Летают, втыкаются друг в друга. То все трое форвардов в углу, то за воротами. А кто забивать будет?
23:34
prosvet81
ну хоть кто то сказал что играем в бей беги...может Ничушкин начнет хоть сплавлять
23:19
spetrov
Валерий, а основания для недооценки откуда? :)
22:43