Валерий Газзаев: "Хоккей в Уфе напомнил Олимпийский финал"

Известный футбольный тренер, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев поделился с "СЭ" впечатлениями от седьмого матча четвертьфинала Востока "Салават Юлаев" – "Авангард" (3:2 ОТ), за которым наблюдал вживую. Напомним, что уфимцы выиграли серию со счетом 4-3 и стали последним участником следующего раунда плей-офф.

– Настоящий кубковый хоккей с овертаймом, – сказал Газзаев. – Безусловно, напомнил финал последнего олимпийского турнира, когда нашего удалили, и немцы получили большинство. Получил истинное удовольствие от матча.

– Болели сегодня за "Салават"?

– Я приехал в Уфу к друзьям. Вообще люблю хоккей. Хозяева играли хорошо, и удача оказалась на их стороне. Матч равный, но "Авангард" упустил свой момент. На исходе основного времени гости владели инициативой и должны были реализовать и второе большинство. В итоге победил тот, кто больше сконцентрировался.

– Собираетесь на встречи с участием ХК ЦСКА в Москве?

– Конечно, подъеду, особенно на противостояние со СКА. (Евгений БЕЛОУСОВ)