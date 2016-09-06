Валерий Белов: "Реализация большинства "Витязя" оставляет желать лучшего"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов рад победе в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Северсталью" (2:1 Б). При этом специалист отметил, что реализация большинства и голевых моментов оставляет желать лучшего.

- В целом провели очень неплохой матч, - приводит клубная пресс-служба слова Белова. - Единственное, реализовали не все свои моменты. Но там с одной стороны вратарь Коварж сыграл здорово, с другой где-то мы не доработали. Не закрыли, не создали такую помеху. И игра в большинстве, в принципе, оставляет желать лучшего. Это наш резерв. А в целом - хорошо, что выиграли. Победа есть победа. Она и уверенности придает и объединяет. Поэтому рад этим двум очкам.