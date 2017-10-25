Вадим Епанчинцев: "Ждем дерби с "Динамо"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после победы над "Сибирью" (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что красно-белые уступили сопернику по всем основным статистическим показателям.

- По статистике проиграли во всех компонентах, но выиграли игру "с нулем", - цитирует "Р-Спорт" Епанчинцева. - Большая заслуга вратаря нашего (Никиты Беспалова), ребята блокировали. Здорово оборонялись в неравных составах и забили две шайбы в большинстве. Через день у нас дерби (с московским "Динамо"). Очень рад за нашего вратаря, первый матч на ноль у нас. Хотел бы поздравить нашу команду, наших болельщиков и ждем дерби с "Динамо".