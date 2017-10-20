Вадим Епанчинцев: "Игроки "Спартака" верили в победу над "Авангардом"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после победы над "Авангардом" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что у него нет претензий к своей команды по игровым действиям. Однако специалист отметил, что в начале встречи красно-белые играли немного скованно.

– Хорошее начало матча, но мы пропустили нелепый гол, следом – второй, – цитирует официальный сайт "Спартака" Епанчинцева. – Самое главное нужно было поверить в себя: создавали моменты, но не могли их реализовать – где-то была какая-то скованность, но по движению и по всем остальным моментам к ребятам не было никаких претензий. Во втором периоде забили этот первый и очень важный гол – он, можно сказать, раскрепостил ребят. Второй период в каких-то моментах нам удался, в третьем игра была равной, в том числе и по возможностям забить: соперник не забросил, получил удаление, и мы забили гол. Ребята верили в эту победу. Нам отступать некуда, готовимся к следующей игре. Всех с победой! Большое спасибо нашим болельщикам, которые приходят и болеют за нас. Думаю, они, как и мы, остались сегодня довольны.

– Как Алексей Жамнов оказался на скамейке запасных? Это было его решение или до этого он проконсультировался с вами?

– Это было наше, тренерское решение.

– Как прокомментируете дебют Александра Осипова?

– Самое главное – команда выиграла. У Осипова голевая передача.