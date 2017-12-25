Тренер СКА: "В матче с "Магниткой" будет стоять Коскинен"

Тренер СКА Владимир Федосов в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского "Металлурга" в интервью клубной пресс-службе отметил, что у его команды запредельный настрой на "Магнитку". Специалист также добавил, что в этой встрече в воротах будет стоять Микко Коскинен.

– Расскажите о состоянии Сергея Калинина, который пропускал несколько смен в матче с московским "Динамо".

– В целом он и сейчас готов, просто дали ему отдохнуть, потому что в матче с "Динамо" был сильный удар, небольшое повреждение. Надобности выходить и играть на уколах нет – есть здоровые игроки, которые могут сыграть.

– Кто сыграет в воротах? Давно не видели Шестеркина в старте.

– Думаю, Игорь будет готов уже к следующей игре в Екатеринбурге. Сегодня сыграет Коскинен.

– Каков настрой на Магнитогорск?

– Какой может быть настрой на "Магнитку"? Это один из лидеров, думаю, что настрой будет запредельный, игроков отдельно настраивать не надо. Надо выходить, играть, биться и выигрывать.

– Мозякин набрал форму после травмы. Как сдержать нападающего "Металлурга"?

– Как в том году сдержали в плей-офф. Если не ошибаюсь, он нам забил только одну шайбу за все игры. Покажем ребятам, расскажем. Как его сдержать, мы знаем – главное выполнение игрового задания.