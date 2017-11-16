"Трактор" победил "Торпедо", Шаров сделал дубль

"Трактор" в гостях обыграл "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:1. В составе челябинского клуба дубль оформил Александр Шаров.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" НН (Нижний Новгород) - "Трактор" (Челябинск) - 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Бородкин - 1 (Кравцов), 11:47 - 0:1. Шаров - 3 (бол., Якуценя, Рясенский), 13:19 - 0:2. Гюнге - 7 (Щехура, Рыбаков), 27:04 - 0:3. Захарчук - 3 (бол., Дугин, Баранцев), 38:04 - 1:3. Шаров - 4 (Кравцов), 54:32 - 1:4.

Вратари: Галимов (Лисутин, 13:19) - Демченко.

Штраф: 8 - 6.Броски: 36 (9+15+12) - 23 (9+8+6).

Судьи: Васильев, Гамалей.

16 ноября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".