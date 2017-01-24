Толузаков помог рижскому "Динамо" продлить победную серию

Рижское "Динамо" в серии буллитов обыграло "Югру" (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе хозяев в основное время отличился Александр Ерофеев, у гостей отличился Егор Иванов. Победный бросок в серии буллитов нанес форвард Филипп Толузаков.

Рижане одержали третью победу подряд и идут на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции, "Югра" занимает 12-ю строчку на "Востоке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) - "Югра" - 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Гиллис - 8 (Ерофеев, Толузаков), 43:57 - 1:0. Иванов - 2 (бол., Кулик, Курьянов), 54:02 - 1:1.

Победный буллит: Толузаков.

Вратари: Калныньш - Шарыченков.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 23 (7+8+6+2) - 31 (11+11+7+2).

Судьи: Кулев, Рогачев.