Ткачев не видит ничего удивительного в том, что Разин ушел из "Адмирала"

Бывший нападающий "Адмирала" Владимир Ткачев, который на данный момент выступает в составе "Салавата Юлаева", заявил, что в уходе Андрея Разина с поста главного тренера владивостокского клуба нет ничего удивительного.

Ранее специалист подал в отставку, исполняющим обязанности стал входящий в тренерский штаб Олег Леонтьев.

– Если честно, нисколько этому не удивился. Довольно предсказуемо это, – приводит "Р-Спорт" слова Ткачева. – Я думаю, Разин – самостоятельный человек, он бы выдержал все эти часовые пояса. Но, похоже, что-то пошло не так.

Напомним, что под руководством 44-летнего Разина команда провела пять матчей, в которых набрала 10 очков (три победы и два поражения). Ткачев покинул "Адмирал" после расторжения контракта по соглашению сторон.