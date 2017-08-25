Святослав Гребенщиков: "Сочи" нужно было обыгрывать "Амур" в основное время"

Нападающий "Сочи" Святослав Гребенщиков после победы над "Амуром" (2:1 Б) в матче регулярного чемпионат КХЛ выразил радость от того, что сочинцы прервали безвыигрышную серию, которая составила 7 игр. Форвард подчеркнул, что команда прибавила после поражения от "Куньлуня" (2:4).

– Впечатления положительные, – приводит пресс-служба южан слова Гребенщикова. – В первую очередь, команда выиграла, это уже радует, что прервали серию проигрышей. Конечно, нельзя было пропускать, нужно было выигрывать в основное время. Но ничего, учтем ошибки, исправим их.

– Что скажете о матче?

– Хорошая, интенсивная игра. Думаю, что болельщики заметили изменения после первого матча. Мы добавили в скорости, играли неплохо.

– Как вам овертайм?

– Необычно для меня, я в первый раз играл 3 на 3. Много моментов создается в овертайме, но нужно их реализовывать.

– Вы забили свой первый гол в КХЛ…

– Да, как-то все быстро получилось. Поздравления? Пока не проверял телефон. Шайбу забрал, дома повешу.