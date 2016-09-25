Станислав Егоршев: "Торпедо" отдало много сил в матче с "Югрой"

Защитник "Торпедо" Станислав Егоршев подчеркнул, что в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Югрой" (3:1) нижегородцы сыграли по счету. По его словам, торпедовцы в этой встрече отдали много сил.

- Игра получилась тяжелой, - приводит пресс-служба нижегородцев слова Егоршева. - Первый период мы провели не так, как планировали. Даже несмотря на то, что повели в счете. И только после пропущенной шайбы смогли перестроиться и забить нужные голы.

- Было ощущение, что во второй половине игры "Югра" не проявляла особой активности...

- Мы смогли сыграть по счету. Хотя соперник, играющий в комбинационный хоккей, все-таки держал нас в напряжении. Мы отдали много сил.

- За Кубком мира удавалось следить?

- По возможности. Знаю результаты, периодически смотрел хайлайты...

- Матч Россия - Канада видели, возможно, в прямом эфире?

- Нет. Потом только посмотрел нарезку из голов и опасных моментов. Жаль, что наших хоккеистов мы не увидим в финале.

- Сразу после матча "Торпедо" - "Югра" начнется второй полуфинал Кубка мира Швеция - Европа. Ваш прогноз?

- Честно говоря, не следил ни за той, ни за другой командой. Но думаю, что в финал должны выйти шведы.