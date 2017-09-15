СКА получит от КХЛ более 40 миллионов рублей за прошедший сезон

Совет директоров КХЛ утвердил распределение между клубами доходов, полученных лигой от реализации телевизионных прав, информирует пресс-служба лиги. Всего будет распределено более 350 миллионов рублей.

Доход будет распределен между клубами с учетом трех принципов. Принцип участия (40 процентов от общей суммы), согласно которому каждый клуб получит по 3 миллиона. Принцип телевизионного спроса (30 процентов от общей суммы), исходя из которого клубам будет выплачено от 538 тысяч до 8,3 миллона рублей. Спортивный принцип (30 процентов от общей суммы), учитывающий выступление клуба в регулярном чемпионате КХЛ и плей-офф прошлого сезона:

– 15 процентов – равными долями между клубами-участниками плей-офф (по 2 миллиона рублей);

– 4,5 процента – победитель регулярного чемпионата – (10 миллионов рублей);

– 3 процентов – второе место по итогам плей-офф – (6,6 миллиона рублей);

– 7,5 процента – победитель плей-офф (16,6 миллиона рублей).

Наибольшую сумму от КХЛ получит СКА – 40 456 830 рублей. Вторым клубом стал ЦСКА (25 599 074), третьим – магнитогорский "Металлург" (23 210 973).