22:08 | Хоккей — КХЛ

СКА получил приз имени Всеволода Боброва


СКА во время церемонии закрытия 10-го сезона КХЛ получил приз имени Всеволода Боброва, который вручается самой результативной команде по итогам всего чемпионата. Питерские армейцы в общей сложности забросили 270 шайб (227 – в "регулярке", 43 – в плей-офф).

Отметим, что награду вместо вице-президента клуба Романа Ротенберга на сцену вышел MVP "регулярки" Никита Гусев.

Церемония закрытия 10-го сезона КХЛ. LIVE!

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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