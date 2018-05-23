СКА получил приз имени Всеволода Боброва

СКА во время церемонии закрытия 10-го сезона КХЛ получил приз имени Всеволода Боброва, который вручается самой результативной команде по итогам всего чемпионата. Питерские армейцы в общей сложности забросили 270 шайб (227 – в "регулярке", 43 – в плей-офф).

Отметим, что награду вместо вице-президента клуба Романа Ротенберга на сцену вышел MVP "регулярки" Никита Гусев.

Самой результативной командой сезона стал петербургский СКА. 227 гола в 56 матчах – больше 4 шайб за игру! #KHLAwards pic.twitter.com/OIYO5EOtDv – КХЛ (@khl) 23 мая 2018 г.

Церемония закрытия 10-го сезона КХЛ. LIVE!