СКА одержал десятую победу подряд, обыграв "Слован"

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл "Слован" - 6:1. Дублем в составе петербуржцев отметился защитник Егор Яковлев. Данная победа для невских армейцев стала десятой подряд. В следующей игре, которая состоится 27 октября, подопечные Олега Знарка встретятся с "Медвешчаком".

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Слован" (Братислава) - 6:1 (1:1, 5:0, 0:0)

Голы: Дадонов - 11 (бол., Гусев, Шипачев), 5:14 - 1:0. Глинка - 1 (Дялога, Недорост), 17:01 - 1:1. Белов - 4 (бол., Ковальчук, Гусев), 23:47 - 2:1. Херсли - 2 (бол., Шипачев), 32:20 - 3:1. Яковлев - 2 (бол., Войнов, Ковальчук), 33:35 - 4:1. Гусев - 10 (Шипачев, Дадонов), 36:40 - 5:1. Яковлев - 3 (Дадонов, Шипачев), 39:29 - 6:1.

Вратари: Коскинен (Шестеркин, 51:36) - Браст (Погге, 40:00).

Штраф: 8 - 14.

Броски: 38 (11+16+11) - 19 (5+13+1).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

25 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Трансляция матча СКА - "Слован"