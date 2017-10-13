СКА набрал очки в 22-м матче подряд, победив "Салават Юлаев"

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Салават Юлаев" со счетом 4:2. Победный гол забил Сергей Плотников. Также отличились Ярно Коскиранта, Павел Дацюк и Сергей Калинин. У уфимцев дубль оформил Йоонас Кемппайнен.

Питерский клуб набрал очки в 22-м матче подряд (21 победа и одно поражение в овертайме) на старте чемпионата и является единоличным лидером в турнирной таблице. "Салават" занимает пятое место в таблице Восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы: Кемппайнен - 6 (бол., Умарк), 10:56 - 0:1. Коскиранта - 1 (Широков, Херсли), 15:17 - 1:1. Дацюк - 5 (Ковальчук, Гавриков), 28:04 - 2:1. Кемппайнен - 7 (Кузьмин), 43:13 - 2:2. Плотников - 6 (бол., Херсли, Гусев), 48:49 - 3:2. Калинин - 6 (бол., Коскиранта, Херсли), 54:28 - 4:2.

Вратари: Коскинен - Кареев (59:23 - 59:56).

Штраф: 14 - 26.

Броски: 29 (14+5+10) - 22 (9+7+6).

Судьи: Гусев, Ержабек.

13 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.