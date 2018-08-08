СКА и ЦСКА произвели обмен: Калинина на Кузьменко

СКА и ЦСКА обменялись игроками, информирует официальный сайт петербургского клуба. Нападающий петербуржцев Сергей Калинин отправится в столицу, форвард московских армейцев Андрей Кузьменко - в Санкт-Петербург.

⚡СКА и ЦСКА произвели обмен⚡

Игроком петербургской команды становится нападающий Андрей Кузьменко, в Москву отправляется форвард Сергей Калинин.

Приветствуем Андрея в СКА, а Сергея благодарим за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере!https://t.co/PLYmXHsCwg pic.twitter.com/n1K1u6EcDf – Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 8 августа 2018 г.

В минувшем сезоне Сергей Калинин провел 54 игры в составе СКА и набрал 33 (15+18) очков. Андрей Кузьменко принял участие в 45 матчах за ЦСКА в прошлом году и набрал 25 (13+12) очков.

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