16:06 | Хоккей — КХЛ

СКА и ЦСКА произвели обмен: Калинина на Кузьменко


СКА и ЦСКА обменялись игроками, информирует официальный сайт петербургского клуба. Нападающий петербуржцев Сергей Калинин отправится в столицу, форвард московских армейцев Андрей Кузьменко - в Санкт-Петербург.

В минувшем сезоне Сергей Калинин провел 54 игры в составе СКА и набрал 33 (15+18) очков. Андрей Кузьменко принял участие в 45 матчах за ЦСКА в прошлом году и набрал 25 (13+12) очков.  

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Дополнительная информация

https://www.ska.ru/news/view/ska-i-tsska-proizvieli-obmien-1/

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Материалы других СМИ