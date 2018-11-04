"Сибирь" забивает с центра поля во втором матче подряд

Защитник "Сибири" Роман Савченко в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста" забросил гол в ворота Якуба Коваржа броском с центра поля. Правда, в полет шайбы вмешался рикошет от игрока обороны хозяев Геогрия Мишарина.

Это уже второй гол сибиряков в нынешнем чемпионате, причем забрасывают они его во второй встрече к ряду. 1 ноября в выездной игре против "Слована" отличился защитник Александр Логинов.

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В текущем чемпионате это уже четвертая шайба, забитая броском от красной линии. В них так же отличались защитники – Кевин Даллмэн ("Барыс" – в матче против "Ак Барса") и Андрей Кутейкин ("Спартак" – во встрече против московского "Динамо")​