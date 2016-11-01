Шестеркин, Ли и Ковальчук - лучшие игроки КХЛ в октябре

Континентальня хоккейная лига (КХЛ) на официальном сайте объявила лучших игроков прошедшего месяца. Лучшим вратарем октября признан Игорь Шестеркин из СКА. Он помог своей команде одержать 6 побед в 6 матчах, в четырех из которых не пропустив ни одной шайбы. Сухая серия 20-летнего вратаря составила 205 минут 05 секунд, а всего, с учетом матчей сентября – 272 минуты 08 секунд, что является третьим результатом за всю историю КХЛ. В октябре Шестеркин отразил 98,14 процента бросков при коэффициенте надежности 0,49 гола за игру.

Лучшим защитником признан Крис Ли из магнитогорского "Металлурга", одержавший вместе с командой 8 побед в 11 встречах. Его показатель полезности в октябре составил "+5" при 12 (4+8) набранных очках. Лучшим нападающим признан Илья Ковальчук из СКА, набравший 18 (9+9) очков в 12 матчах.

Лучшим новичком признан голкипер "Куньлуня" Артем Загидулин, одержавший с командой 2 победы в 4 встречах, причем с "Амуром" он отыграл на ноль. 21-летний вратарь в октябре отразил 96,00 процентов бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,12.