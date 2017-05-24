Шестеркин, Антипин и Шипачев – в символической сборной сезона КХЛ

КХЛ на гала-вечере, посвященном закрытию сезона-2016/17, назвала символическую сборную прошедшего чемпионата. Игроки, вошеджшие в шестерку лучших, удостоены награды "Золотой шлем".
Команда выглядит следующим образом:
вратарь - Игорь Шестеркин (СКА)
защитники - Виктор Антипин (Металлург Мг), Якуб Ержабек (Витязь)
нападающие - Сергей Мозякин, Ян Коварж (оба - Металлург Мг), Вадим Шипачев (СКА)
KirShev
Странно, кто такие Мозякин и Коварж? Что-то их в составе ска не было. А Белову ещё и приз лучшему на чемпионате мира надо было дать.
22:37