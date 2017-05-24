22:23 | ХОККЕЙ — КХЛ

Шестеркин, Антипин и Шипачев – в символической сборной сезона КХЛ

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КХЛ на гала-вечере, посвященном закрытию сезона-2016/17, назвала символическую сборную прошедшего чемпионата. Игроки, вошеджшие в шестерку лучших, удостоены награды "Золотой шлем". 

Команда выглядит следующим образом:

вратарь - Игорь Шестеркин (СКА)

защитники - Виктор Антипин (Металлург Мг), Якуб Ержабек (Витязь)

нападающие - Сергей Мозякин, Ян Коварж (оба - Металлург Мг), Вадим Шипачев (СКА)

Церемония закрытия сезона КХЛ. LIVE!

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КОММЕНТАРИИ (1)
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KirShev

Странно, кто такие Мозякин и Коварж? Что-то их в составе ска не было. А Белову ещё и приз лучшему на чемпионате мира надо было дать.

22:37