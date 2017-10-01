Шайба Хохлачева принесла "Спартаку" победу над "Слованом"

"Слован" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме уступил "Спартаку". Победную шайбу забросил Александр Хохлачев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) – "Спартак" (Москва) – 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Стоа – 5 (бол., Аляев, Лаюнен), 15:05 – 0:1. Эберт – 2, 35:02 – 1:1. Хохлачев – 4, 62:12 – 1:2.

Вратари: Мазанец – Беспалов.

Штраф: 28 – 8.

Броски: 34 (6+14+14+0) – 29 (10+12+7+0).

Судьи: Бондарь, Щенев.

1 октября. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).