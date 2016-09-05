Шарыченков, Денисов и Широков – лучшие игроки второй недели КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги – чемпионата России на основании анализа статистических данных выступлений игроков, предоставленных отделом статистики и аналитики Центрального информационного бюро КХЛ, определила лауреатов второй игровой недели турнира в четырех номинациях, информирует официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем признан Александр Шарыченков ("Югра"), в двух матчах одержавший две победы, пропустив в этих матчах лишь две шайбы. Шарыченков отразил 97,18 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 0,96.

Лучшим защитником признан Денис Денисов (ЦСКА), в трех матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший 6 (3+3) очков. Общий показатель полезности Денисова в этих матчах "+2".

Лучшим нападающим признан Сергей Широков (СКА), одержавший вместе с командой две победы в трех матчах и набиравший очки во всех трех проведенных матчах, в каждом – по 2. Всего на счету Широкова 6 (2+4) очков.

Лучшим новичком признан нападающий Кирилл Ураков ("Торпедо"), вместе с командой одержавший две победы в трех матчах и набравший в них 2 (0+2) очка. Общий показатель полезности Уракова в этих матчах "+2".