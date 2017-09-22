Шалаев, Лемтюгов и Гулявцев оштрафованы на 300 тысяч рублей, Кинэн дисквалифицирован на один матч

Как стало известно "СЭ", КХЛ вынесла несколько дисциплинарных решений в адрес менеджеров, тренеров и игроков клубов лиги.

Президент "Авангарда" Владимир Шалаев, нападающий омского клуба Николай Лемтюгов и главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев оштрафованы на 300 тысяч рублей за критику арбитров после матчей "Авангард" – СКА (1:3) и "Салават Юлаев" – "Северсталь" (0:2).

Также наказан наставник "Куньлуня" Майк Кинэн, получивший дисциплинарный штраф за выход на лед после вчерашней игры против "Северстали" (4:5), – он дисквалифицирован на одну встречу и пропустит матч против "Спартака". (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Помогают ли судьи топ-клубам? Разбор нарушений "Авангарда" в матче со СКА //

Президент "Авангарда" поблагодарил судей за великолепную работу на матче со СКА //

Николай Лемтюгов: "Судья не дал нам со СКА доиграть хороший матч" //

Кинэн наказан дисциплинарным штрафом за выход на лед