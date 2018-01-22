"Северсталь" в овертайме победила "Спартак", Хохлачев оформил хет-трик

"Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме победила "Спартак". Дубль, в том числе победная шайба, на счету Юрия Трубачева. У красно-белых хет-три оформил Александр Хохлачев.

Отметим, что команды сравнялись по очкам в турнирной таблице. Однако "Спартак" находится выше по дополнительным показателям (а также имея матч в запасе) и занимает восьмое место, которое дает право на выход в плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - "Северсталь" (Череповец) - 3:4 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 0:1)

Голы: Хохлачев - 16 (бол., Радил), 19:30 - 1:0. Кагарлицкий - 17 (Чернов), 24:00 - 1:1. Странски - 7 (Кудако, Гудачек), 28:36 - 1:2. Хохлачев - 17 (бол., Калинин), 34:38 - 2:2. Хохлачев - 18 (бол., Калинин, Лаюнен), 35:52 - 3:2. Трубачев - 6 (бол., Мазур, Вовченко), 49:35 - 3:3. Трубачев - 7 (Евсеенков), 63:17 - 3:4.

Вратари: Беспалов - Гудачек (62:42).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 25 (8+12+5+0) - 31 (11+10+9+1).

Судьи: Беляев, Оскирко.

22 января. Москва. ВТБ Ледовый дворец.