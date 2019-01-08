"Северсталь" в овертайме обыграла рижское "Динамо"

"Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграла рижское "Динамо" со счетом 3:2. Победный гол забил Александр Петунин.

Отметим, что "Северсталь" отыгралась за 18 секунд до конца третьего периода усилиями Дмитрия Марковина.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) - "Динамо" (Рига) - 3:2 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Лапенков - 1 (Кудако), 8:16 - 1:0. Дарзиньш - 11 (Виделль), 8:50 - 1:1. Зиле - 2 (бол., Разгалс, Дзиеркалс), 16:04 - 1:2. Марковин - 3 (Трубачев, Кодола), 59:42 - 2:2. Петунин - 2, 63:13 - 3:2.

Вратари: Фурх (59:23 - 59:42) - Билялов.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 41 (12+10+17+2) - 15 (11+2+1+1).

Судьи: Соин, Фатеев.

8 января. Череповец. "Ледовый дворец".