Сергиенко и Кулемин получили сотрясение в матче против ЦСКА

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после поражения от ЦСКА (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда уступила, прежде всего, в психологии. Он также добавил, что Юрий Сергиенко и Вячеслав Кулемин получили во встрече сотрясение.

– Тяжело, когда пропускаешь гол в первой смене. Мы потеряли концентрацию и пропустили шайбу, – сказал Скудра. – Я не могу сказать, что ребята плохо играли, но уступили в психологии, в первую очередь. После встреч с ЦСКА можно поднабрать хороший материал и показать ребятам, которые хотят играть на средних скоростях, в полустоячий хоккей, на мастерстве. Это уже не проходит в современном хоккее против хороших команд. Все равно у нас были моменты, но все в голове сидит. Ребята не вкладываются в последний бросок, что-то торопят, не выжимают.

– Что сегодня случилось с вашим большинством? Команда две минуты играла пять на три и не забила. Наверное, это был ключевой момент матча. Согласны?

– Да, конечно. Когда ты получаешь такую возможность – надо забивать. ЦСКА больше был заряжен во всех эпизодах. А наша вялость была сегодня во всем, в том числе и в большинстве.

– Что с Юрием Сергиенко?

– У него сотрясение.

– У Вячеслава Кулемина тоже?

– Да. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)