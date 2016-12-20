Сергей Орешкин: "После второй и третьей шайбы стало легче дышать"

Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после победы над "Спартаком" (3:0) признался, что последние успехи команды связаны с тем, что тренерский штаб поменял план работы. Он добавил, что болельщики вновь помогли команде.

– Сегодня ребята выходили и понимали, что матч со "Спартаком" – это всегда дерби. Было нелегко. "Спартак" сыграл от обороны. Болельщики опять нам помогли. Мы старались совершать меньше ошибок, после второй и третьей шайбы стало полегче дышаться.

– Команда преобразилась в последних матчах. Это связано с новым тренером по физподготовке?

– Мы просто поменяли план работы.

– Кто пригласил в команду Скоборева?

– Андрей Николаевич.

– С вами это согласовывал?

– Да. Конечно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)