Сергей Мозякин: "Перерыв на Матч звезд нужно было сделать побольше"

Капитан дивизиона Харламова Сергей Мозякин после поражения от команды дивизиона Чернышева (3:4) выразил мнение, что организаторы могли сделать более продолжительный перерыв для Матча звезд. Форвард подчеркнул, что некоторые из хоккеистов на следующий день будут вынуждены проводить игры за свои клубы в КХЛ.

- На Матч звезд надо было сделать перерыв побольше, - начал Мозякин. - Некоторым ребятам играть уже на следующий день.

- При вашей традиционной немногословности на Матче звезд вы даете уже второе интервью. Стоит ли ожидать такого в матчах КХЛ?

- Это вопрос лучше адресовать Алексею Морозову. По этому направлению он со мной поработал.

- Личное соперничество влияет на отношения с партнерами на Матче звезд?

- Каждый год с кем-то борешься. Это нормально для спорта. В конце прошлого финала Кубка Гагарина общались с Александром Радуловым и поддерживаем добрые отношения. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Матч звезд КХЛ. Live!