Сергей Мозякин: "От Матча звезд жду того же, что и всегда: встречи с друзьями, ощущения праздника"

Капитан команды дивизиона Харламова Сергей Мозякин с нетерпением ждет участия в очередном Матче звезд КХЛ. 35-летний хоккеист с 30 (22+8) очками является лучшим бомбардиром этих поединков, о чем он даже не знал. Матч звезд-2017 состоится в рамках Недели звезд хоккея, которая пройдет в Уфе с 15 по 22 января.

– Эмоции по поводу участия в Матче звезд у меня только положительные, - цитирует пресс-служба КХЛ Мозякина. - Для меня он будет уже девятым подряд, так что жду того же, что и всегда: встречи с друзьями, ощущения праздника, полных трибун, поддержки болельщиков. Можно будет немного "перезагрузиться", отвлечься от напряженного графика регулярного чемпионата. А потом вернуться в него с новыми силами и эмоциями. Приятно быть капитаном сборной своего дивизиона, тем более что от "Металлурга" нас будет целая делегация во главе с Ильей Воробьевым. Постараемся, чтобы наша команда достойно проявила себя в Уфе. В этом году изменился формат Матча звезд, и, думаю, это правильно, спортивная составляющая стала весомее, все игроки постараются показать свои лучшие качества.

Я лучший бомбардир Матчей звезд? Не знал, пока вы не сказали (улыбается). Не слежу за этой статистикой, так что и какой-то один гол из всех забитых не выделю. И по поводу домашней заготовки пока ничего не буду говорить. Будем импровизировать на месте! Пока не знаю, что заставят делать капитанов – вдруг опять кататься с фигуристкой, как Ковальчука и Морозова несколько лет назад (смеется)? А что бы лично я хотел сделать на Матче звезд... Наверное, выйти на лед вместе с сыном. И чтобы Матч звезд прошел в Магнитогорске.