Сергей Котов вошел в штаб "Нефтехимика"

Сергей Котов вошел в тренерский штаб "Нефтехимика", сообщает официальный сайт нижнекамского клуба. 66-летний специалист приступил к работе в новой команде в понедельник.

Котов является чемпионом страны и обладателем Кубка СССР 1974 года, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов СССР, а также победителем Кубка европейских чемпионов 1977 года.

В качестве тренера он работал в "Крыльях Советов", "Ак Барсе", "Сибири", московском "Динамо", "Югре", новокузнецком "Металлурге" и австрийском "Клагенфурте". Вместе с "Крыльями Советов" Котов дважды выиграл бронзу чемпионатов СССР (в 1989 и 1991 годах), бронзу чемпионата МХЛ (1993), а также завоевал Кубок Советского Союза (1989).

На данный момент "Нефтехимик" располагается на 12-й строчке в таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 22 очка после 18 матчей.