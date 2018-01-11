Семен Кошелев: "На протяжении всей игры "Сибирь" - "Авангард" будут высокие скорости"

Нападающий "Авангарда" Семен Кошелев в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири" в интервью клубной пресс-службе отметил, что его команда навязывать свою игру. Форвард также добавил, что на протяжении всей встречи будут высокие скорости.

– Прежде всего – с днем рождения! Нравится играть в этот день?

– Так складываются обстоятельства, что у меня практически каждый год в этот день матч, поэтому я уже привык и нормально к этому отношусь. Есть и определенная традиция, но я о ней не скажу.

– Сейчас у "Сибири" сменился тренер, они заиграли иначе, на что "Авангард" будет обращать внимание?

– Команда очень активная – как была, так и есть. Мы должны навязывать свою игру, не смотреть на соперника, а играть в свой хоккей. Мы должны доказать, что мы хорошая команда и ставим перед собой только самые высокие задачи.

– Активного старта от "Авангарда" стоит ждать?

– Я думаю, что высокие скорости будут с обеих сторон на протяжении всей игры.

– Стоит обращать внимание на Бергстрема, который набирает очки 13 матчей подряд?

– Мы не акцентировали на нем внимание.

– Под давлением публики насколько лично вам тяжело играть? Или, наоборот, приятно?

– Это одно удовольствие. Мы же играем для этого – чтобы получать и дарить эмоции. Что здесь, что в Омске при полных трибунах играть действительно одно удовольствие.

– Будет ли кто-то болеть за вас сегодня? Может быть, даже в Новосибирске?

– Не получилось здесь, увы, когда мы приехали, билеты были распроданы. А так – мама и друзья, каждую игру следят за мной и, конечно, сегодня будут болеть.