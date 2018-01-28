Сами Леписто: "Йокериту" было важно победить перед перерывом на Олимпиаду"

Защитник "Йокерита" Сами Леписто после победы над рижским "Динамо" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команде было важно уйти на олимпийский перерыв с набранными очками.

– Мы хотели выиграть перед перерывом, особенно с учетом того, сколько наших болельщиков приехало на игру, – цитирует Твиттер "Йокерита" Леписто. – Это был хороший матч для нашей команды. Возвращаемся домой с хорошим настроением. Мы могли забивать больше еще в первых двух периодов, но игра складывалась для нас очень сложно. В третьем отрезке встречи была тяжелая борьба.