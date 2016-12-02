"Салават Юлаев" в серии буллитов обыграл минское "Динамо"

Минское "Динамо" на своем льду проиграло "Салавату Юлаеву" в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ – 2:3. Минская команда потерпела второе поражение подряд.

"Салават Юлаев" набрал 67 очков и занимает четвертое место в Восточной конференции. У "Динамо" стало 60 баллов и шестое место в Западной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 2:3 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Е. Бодров - 7 (Паршин, Гареев), 10:26 - 0:1. Матерухин - 18 (бол., Эллисон, Клинкхаммер), 44:17 - 1:1. Лисовец - 3 (Матерухин), 45:16 - 2:1. Коротков - 1 (Хрипунов, Майоров), 52:49 - 2:2.

Победный буллит: Майоров.

Вратари: Скривенс - Сведберг.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 24 (3+13+8+0) - 23 (9+6+7+1).

Судьи: Бутурлин, Гебеи.

2 декабря. Минск. Минск-Арена.