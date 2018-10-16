"Салават Юлаев" победил "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1 ОТ. Победную шайбу забросил защитник Филип Ларсен.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Металлург" (Магнитогорск) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Кадейкин - 4, 10:13 - 0:1. Чибисов - 2 (Матушкин), 19:38 - 1:1. Ларсен - 6 (Умарк, Хартикайнен), 61:17 - 1:2.
Вратари: Кошечкин - Метсола.
Штраф: 2 - 4.
Броски: 48 (10+19+18+1) - 29 (11+10+7+1).
Судьи: Гофман, Сидоренко.
16 октября. Магнитогорск. "Арена-Металлург".
Загрузка...