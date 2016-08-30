Роман Людучин: "Югра" сама упустила свою удачу и свои три очка"

Нападающий "Югры" Роман Людучин после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Салавата Юлаева" (2:3) подчеркнул, что его команда поплатилась за допущенные ошибки.

– Мы не дотерпели и не использовали свои шансы, приводит официальный сайт "Югры" слова Людучина. – Допустили две ошибки подряд и тут же за них поплатились. Сами упустили свою удачу и свои три очка. Очень обидно, но будем работать, еще только начало сезона.

У меня хорошие партнеры по команде, мне приятно с ними играть. А Павел Медведев и вовсе очень забивной игрок. Ему стоит только отдать шайбу, как он тут же ее забьет.

Эти поражения все-таки немного сбивают с толку. Но это хоккей, здесь всегда будет проигравший и победитель. Очень обидно, что пока на 80 процентов проигрыши перевешивают.