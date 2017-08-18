Роман Любимов - о предсезонке: "В целом в ЦСКА ничего не менялось"

Нападающий ЦСКА Роман Любимов в интервью "Известиям" сообщил о том, что в целом предсезонная подготовка команды осталась прежней, несмотря на смену главного тренера. По его словам, корректировки в работе были минимальными.

- Алексей Марченко после подписания контракта уже пообщался с командой? - вопрос Любимову.

- Сегодня утром я его уже видел в раздевалке. Пока перекинулись только парой фраз, потому что мы шли на раскатку, а он выходил на лед позже с группой хоккеистов, не попавших в заявку на игру с "Витязем". Но сезон длинный - со всеми успеем пообщаться.

- Прошедшая предсезонка в ЦСКА чем-то отличалось от тех, что были при Дмитрии Квартальнове?

- Тренер по физподготовке у нас не поменялся. План подготовки примерно такой же, что раньше. Были небольшие корректировки, но в целом ничего не менялось.

- Приняв решение вернуться в ЦСКА, вы не обсуждали с руководством "Филадельфии" возможность возвращения в НХЛ после Олимпиады или истечения контракта с армейцами?

- Сейчас я не хочу отвечать на этот вопрос.