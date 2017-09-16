Рижское "Динамо" потерпело восьмое поражение кряду

"Йокерит" обыграл рижское "Динамо" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Отметим, что финский клуб по ходу встречи вел в счете 3:0.

В составе победителей по шайбе забросили Пекка Йормакка, Мика Ниеми и Никлас Йенсен. У латвийской команды отличились Георгий Пуяц и Дэнни Кристо. Для "Динамо" это поражение стало восьмым подряд, "Йокерит" продлил победную серию до пяти игр.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) – "Динамо" (Рига) – 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

Голы: Йормакка – 1 (бол., Гилрой, Н. Йенсен), 14:04 – 1:0. Ниеми – 2 (Анттила), 17:12 – 2:0. Н. Йенсен – 5 (бол., О`Нилл, Норман), 22:02 – 3:0. Пуяц – 2 (Галиарди), 52:13 – 3:1. Кристо – 3 (Галиарди), 55:39 – 3:2.

Вратари: Запольски – Питерс.

Штраф: 6 – 24.

Броски: 30 (14+8+8) – 25 (6+6+13).

Судьи: Бирин, Кислов.

16 сентября. Хельсинки. Hartwall Arena.