Проскуряков присоединился к "Югре"

"Югра" на официальной странице в Твиттере опубликовала фото нового голкипера команды Ильи Проскурякова. Ранее с 30-летним вратарем был подписан однолетний контракт.

"Добро пожаловать на родину. Всем привет от нашего нового голкипера Ильи Проскурякова", - говорится в сообщении.

В минувшем сезоне Проскуряков выступал за "Торпедо" и провел в регулярном чемпионате 50 матчей, пропустил 75 шайб, отразив 92,7 процента бросков при коэффициенте надежности 1,74. В плей-офф на его счету 2 матча и 6 пропущенных шайб (89,7 процента бросков).