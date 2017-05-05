Проскуряков присоединился к "Югре"

"Югра" на официальной странице в Твиттере опубликовала фото нового голкипера команды Ильи Проскурякова. Ранее с 30-летним вратарем был подписан однолетний контракт.
"Добро пожаловать на родину. Всем привет от нашего нового голкипера Ильи Проскурякова", - говорится в сообщении.
В минувшем сезоне Проскуряков выступал за "Торпедо" и провел в регулярном чемпионате 50 матчей, пропустил 75 шайб, отразив 92,7 процента бросков при коэффициенте надежности 1,74. В плей-офф на его счету 2 матча и 6 пропущенных шайб (89,7 процента бросков).
Добро пожаловать на Родину 😌– HC Ugra (@ugrahc) 5 мая 2017 г.
Всем привет от нашего нового голкипера Ильи Проскурякова 👋 pic.twitter.com/WgDf56w5Km