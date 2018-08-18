Пол Постма: "Ак Барс" – топ-клуб КХЛ, поэтому воодушевлен по поводу нового контракта"

Защитник "Ак Барса" Пол Постма в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от перехода в казанский клуб. По его словам, у него получится проявить свои лучшие качества.

– Как быстро вы приняли решение подписать контракт с "Ак Барсом"?

– Я сразу заинтересовался предложением из Казани, как только услышал о нём. Я знаю Александра Бурмистрова и ещё пару человек в команде, это помогло мне принять решение. Очень рад присоединиться к команде, играть и помогать парням побеждать.

– С кем вы общались перед переездом в Россию?

– Конечно, с Бурмистровым. А еще с моим хорошим приятелем Ти Джей Гальярди. Он играл не в Казани, но совсем рядом – в Нижнекамске, при переходе он мне сильно помог. Еще говорил с Робом Клинкхаммером, он тоже из Альберты, было очень здорово пообщаться со своими людьми в команде перед переездом. Я понял, что "Ак Барс" – топ-клуб КХЛ, поэтому воодушевлен по поводу нового контракта. Конечно, я пока не совсем знаю, чего ожидать, потому что впервые приехал в Россию, но о Казани я слышал только хорошее.

– Прийти в чемпионскую команду для вас испытание?

– Мне кажется, это очень круто. Команда будет чувствовать себя уверенно в сезоне, я люблю такой настрой. Уверен, что мне все подскажут, но в какой-то степени это, конечно, вызов.

– Каким вы видите свой стиль игры в КХЛ?

– Я думаю, у меня получится проявить свои качества на большом льду. Я люблю контролировать шайбу, использовать свое катание, подключаться к атакам и бросать по воротам. Нужно время, чтобы привыкнуть к стилю команд в КХЛ, но мне интересно попробовать себя здесь.

– Роб Клинкхаммер сказал нам, что раньше вы были выражено атакующим защитником, а сейчас стали более разносторонним. Он прав?

– Дело в том, что в Северной Америке мало кто может быть исключительно атакующим защитником, на маленьком льду это сложно. И в "Виннипеге", и в "Бостоне", где я играл, уже были такие люди, поэтому я придерживался своей роли. Но, кажется, здесь у меня снова есть возможность стать атакующим защитником.

– Однажды вы уже забивали с передачи Бурмистрова. Хотите повторить?

– Ох, я так скучал по нему, если честно, обожаю Алекса. Вообще не знал, что когда-нибудь сыграю с ним снова, поэтому очень рад, что он тоже в "Ак Барсе".