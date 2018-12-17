Педан и Постма не сыграют с "Автомобилистом"

Защитники "Ак Барса" Андрей Педан и Пол Постма не сыграют в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Автомобилистом". Об этом сообщил старший тренер казанской команды Александр Смирнов. Встреча пройдет сегодня.

На прошлой неделе Педан в составе сборной России выступал на Кубке Первого канала.

- Андрею (Педану) дали передохнуть, но у нас есть защитники, - цитирует Смирнова официальный сайт "Ак Барса". - Это и ротация в том числе – он будет готовиться к следующим играм. Он (Постма) сегодня не будет играть, у него небольшое повреждение верхней части тела. Но, думаю, в следующих домашних матчах он, наверное, сыграет.