13:24 | Хоккей — КХЛ

Педан и Постма не сыграют с "Автомобилистом"

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Защитники "Ак Барса" Андрей Педан и Пол Постма не сыграют в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Автомобилистом". Об этом сообщил старший тренер казанской команды Александр Смирнов. Встреча пройдет сегодня. 

На прошлой неделе Педан в составе сборной России выступал на Кубке Первого канала.

- Андрею (Педану) дали передохнуть, но у нас есть защитники, - цитирует Смирнова официальный сайт "Ак Барса". - Это и ротация в том числе – он будет готовиться к следующим играм. Он (Постма) сегодня не будет играть, у него небольшое повреждение верхней части тела. Но, думаю, в следующих домашних матчах он, наверное, сыграет.

Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/

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