Павел Варфоломеев: "Авангард" предлагал контракт, но у меня было желание вернуться домой и играть за "Магнитку"

Нападающий "Металлурга" Павел Варфоломеев - о том, как он вернулся в команду.

- Как произошел переход? Всех деталей и не расскажешь. Это долгая история, подробности которой знает только сам агент. Немного было тревожно, но, слава богу, все разрешилось, и я снова в Магнитогорске, - цитирует игрока официальный сайт клуба. - Знаю, что Омск действительно предлагал контракт. Но я не говорил, что согласен и уже еду в "Авангард". Говорил, что подумаю. Примерно в это же время поступило предложение из Магнитогорска. Естественно, желание вернуться домой и играть за "Магнитку" было выше всех остальных предложений.

23-летний хоккеист в прошлом сезоне провел 51 матч за "Югру" и набрал 25 (13+12) очков.