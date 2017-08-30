Павел Дацюк: "Харламов – легендарная личность. Я – не совсем"

Знаменитый российский нападающий Павел Дацюк в интервью "СЭ" опроверг историю о том, что однажды доигрывал матч с порванной связкой колена. Также он отметил, что не считает себя легендой российского хоккея.

– Судя по тому, после каких травм вы триумфально возвращались в хоккей, вы – предельно целеустремленный человек.

– Любой спортсмен, который хочет чего-то добиваться, по-другому не может себя вести.

– Слышал историю, что вы как-то доиграли матч с порванной связкой колена.

– Не доиграл. Еле дошел, выгнали меня сразу.

– А то, может, как Харламову – колено подтянули и вперед.

– Харламов – легендарная личность. Я – не совсем. (Игорь ЕРОНКО)

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