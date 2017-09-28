Озолиньш ушел из рижского "Динамо" после 12 поражений подряд

Сегодня состоялось заседание правления клуба "Динамо", на котором было определено будущее главного тренера команды Сандиса Озолиньша. По обоюдному согласию сторон, соглашение со специалистом было расторгнуто.

Совет одобрил кандидатуру Гиртса Анкипанса на должность главного тренера. Напомним, что под руководством Озолиньша команда потерпела 12 поражений подряд и идет на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции. Для Озолиньша опыт работы наставником команды стал первым в карьере.