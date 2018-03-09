22:57 9 марта | Хоккей — КХЛ

Определились пары второго раунда плей-офф Западной конференции

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После победы "Йокерита" над "Сочи" (4-1 в серии) определились все пары второго раунда плей-офф Западной конференции.

Финский клуб встретится с ЦСКА, который будет иметь преимущество своей площадки. В другой паре СКА будет противостоять "Локомотив".

Кубок Гагарина. Западная конференция. 1/2 финала 
СКА (1) - "Локомотив" (4)
ЦСКА (2) - "Йокерит" (3)

Матчи пройдут 16, 17, 19 и 20 марта, при необходимости игры также состоятся 22, 24 и 26-го числа.

Результаты матчей и календарь Кубка Гагарина

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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knecht alex

давайте уже финал СКА-ЦСКА. чего тянуть.

08:55

RT

Можно было сразу к такому раскладу переходить...

06:28

Kanidzha

Йокерит серьёзный колектив...

02:41

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