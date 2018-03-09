Определились пары второго раунда плей-офф Западной конференции

После победы "Йокерита" над "Сочи" (4-1 в серии) определились все пары второго раунда плей-офф Западной конференции.
Финский клуб встретится с ЦСКА, который будет иметь преимущество своей площадки. В другой паре СКА будет противостоять "Локомотив".
Кубок Гагарина. Западная конференция. 1/2 финала
СКА (1) - "Локомотив" (4)
ЦСКА (2) - "Йокерит" (3)
Матчи пройдут 16, 17, 19 и 20 марта, при необходимости игры также состоятся 22, 24 и 26-го числа.
Материалы других СМИ
knecht alex
давайте уже финал СКА-ЦСКА. чего тянуть.
08:55
RT
Можно было сразу к такому раскладу переходить...
06:28
Kanidzha
Йокерит серьёзный колектив...
02:41