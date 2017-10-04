Олег Знарок: "Победы по 6:1? На каждую игру выходим, как на последний бой"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над "Салаватом Юлаевым" (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что он остался доволен игрой команды. Специалист сказал, что ему понравились все шайбы, которые его подопечные забросили в ворота соперника.

- Хорошие два периода, хорошее начало. В третьем немного сбавили обороты. Доволен игрой. Спасибо.

- Тут 6:1, там 6:1. Вам интересно в этой лиге играть?

- Представляете, мы на каждую игру выходим как на последний бой. На нас настраиваются вдвойне, втройне. Нам очень тяжело играть.

- Гол Ковальчука с передачи Шестеркина понравился больше?

- Мне вообще все голы понравились. Очень здорово разыгрывали. Мастерство. На самом деле это первый матч, где я получил удовольствие от игры. (Вадим АМИНОВ)

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