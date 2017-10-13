Олег Знарок: "Дацюк – волшебник, что еще сказать"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над "Салаватом Юлаевым" (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ отметил положительное влияние Павла Дацюка. Также он выразил удовлетворение в связи с формой команды.

– Тяжелая игра, в первую очередь психологически – после поражения от "Сочи", – начал Знарок. – Мы встречались с очень хорошей командой. Прошлый матч в Уфе – не показатель. Тогда нам повезло забить быстрые голы. Мы знали, что "Салават" будет играть в быстрый хоккей. Здорово, что забили в большинстве.

– Возвращение Дацюка сказалось положительно?

– Да, во всех компонентах – и микроклимат, и гол, и его игра.

– Когда Дацюк забивает, это часто становится неожиданностью для всех. А для вас его голы неожиданные?

– Для меня неожиданности нет. Я видел много его матчей даже в НХЛ. Волшебник, что еще сказать.

– Что понравилось в игре команды, а что – нет?

– Хотя мы и забили в большинстве, но розыгрыш лишнего немножко не получался. Всегда нужно что-то исправлять даже после побед. Стараемся это делать и заостряем внимание на тренировках. Когда-то получается, когда-то – нет. Мы работаем каждый день.

– В начале сезона вы говорили, что вам самому страшно от того, в какой форме находится команда. Какая форма сейчас?

– Не помню, что говорил в начале сезона. Сейчас у нас все в порядке. (Сергей ЯРЕМЕНКО)